Pasažéra letadla vysadili v půli cesty, neměl roušku

Let, který se uskutečnil 27. února, se musel z původní trasy odklonit do Fort Lauderdale na Floridě, kde nejmenovaného muže posádka vysadila. Cestující Lawrence Redick incident natočil a sdílel ho na sociální síti TikTok. V popisku uvedl, že jistý muž nechtěl mít během letu roušku, takže letadlo muselo přistát, což bylo frustrující, píše server Independent.

„Let společnosti Jetblue z New Yorku do Cancúnu musel být odkloněn do Fort Lauderdale na Floridě, když se jeden z cestujících začal chovat agresivně a výhružně k posádce poté, co byl několikrát požádán o dodržování pravidel ohledně roušek,“ uvedly aerolinky v prohlášení.