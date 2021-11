Pardubický zámek od víkendu voní vánočně

Předvánoční čas měly na zámku ozdobit 4. prosince i Sladké Vánoce. „Bohužel aktuální protiepidemická opatření nám neumožňují akci uspořádat. Moc nás to mrzí a rozhodli jsme se to návštěvníkům alespoň částečně vynahradit — v sobotu 4. prosince bude vstup do výstavy Věci vyprávějí a jejího vánočního koutku zdarma,“ oznámil Tomáš Libánek.

Ostatní dny se zavírají už ve čtyři hodiny. Na Štědrý večer by se brány muzea měly tradičně otevřít úderem půl desáté a návštěvníci by měli mít možnost zdarma nahlédnout do kaple Tří králů, historické expozice Pardubice — příběh města, výstav Věci vyprávějí a Život ve věčné tmě i vystoupat na zámeckou věž. Otevřeno bude do půlnoci.