Pandemie je nezastavila. Dálkové lety z Austrálie přes půl světa jsou stále ve hře

Společnost Qantas s dálkovými lety počítá do několika málo let. Foto: Profimedia.cz

Letecké odvětví vlivem koronavirové pandemie značně utrpělo. To však aerolinky Qantas neodradilo od toho, aby v několika následujících letech realizovali takzvaný Project Sunrise. Ten si klade za cíl otevřít extrémně dlouhé letecké linky, které by australská města Sydney a Melbourne propojily s New Yorkem a Londýnem. Přípravné práce se mají rozběhnout v příštím roce.