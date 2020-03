Památky jsou sice bez turistů, ale v čilém ruchu

„Dříve jsme museli kvůli vysoké návštěvnosti organizovat všechny práce tak, aby neomezovaly turisty. Teď tu čilý pracovní ruch probíhá po celý den a pouštíme se do prací, do nichž bychom se normálně nepustili,“ řekl Pavel Slavko, kastelán českokrumlovského zámku. Kdy přesně se památky otevřou návštěvníkům, nedokáže v tuto chvíli nikdo říct. Památkáři museli zrušit všechny kulturní akce do poloviny dubna a dá se předpokládat, že se toto nařízení ještě prodlouží.