Památkáři chtějí prodloužit sezonu

Až do listopadu chtějí památkáři ve Zlínském kraji prodloužit návštěvnickou sezonu. Zámky, zahrady a hrady by také měly mít po otevření prodloužené návštěvní hodiny a přístupné by mohly být i v zavírací pondělky. Správci památek tak chtějí kompenzovat opožděné zahájení sezony kvůli koronaviru.