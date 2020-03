Orlický skiareál Říčky: Tři barvy Zakletého

Vyhrazené místo pro děti najdete kousek nad nástupem čtyřsedačky na dojezdu černé Slalomky. Dětský park obhospodařuje poměrně dlouhý pojízdný pás a ze svahu dolů se spouští dva různé slalomy s kolotočem v cíli. Pro první lyžařské krůčky dětí se mi tu líbily dostatečně velké koberce, které v první fázi výuky mohou hodně pomoct. Vstup do parku vyjde děti na 150 korun, dospělé na 200 korun. Děti do 6 let mají pak vstup do parku zdarma, stejně jako klienti lyžařské školy, jejíž lekci lze objednat v hlavním zázemí střediska.