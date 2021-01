Opravy kostnice se výrazně zpomalí

V roce 2021 přitom měly pokračovat práce na opravách štuků a omítek a připravit se mělo pole s klenbou pro návrat rozebrané kosterní pyramidy. „Vzhledem k chybějícím prostředkům je však reálné, že se kosti z rozebrané pyramidy tento rok do kostnice nevrátí,“ uvedla Krejčí.

Cílem letošního roku bude v exteriéru dokončit pokládku štětového chodníku kolem celé kostnice a demontovat provizorní krycí stany. Největší plánovanou investicí je jižní schodiště vedoucí do horní kaple, které by mělo být do konce roku 2021 kompletně dokončeno. Velká část prací už je hotová. Od počátku rekonstrukce tady farnost proinvestovala kolem 60 milionů korun.