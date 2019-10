Od Hitchcocka po Rolling Stones. Nejstarší hollywoodský podnik milují slavní

Restaurace fungující nepřetržitě sto let by byla zajímavostí zřejmě kdekoli na světě. V hlavním městě filmu ale o to víc, že ho provází téměř celou historií. Musso and Frank’s Grill je neodmyslitelnou součástí Hollywoodu a do jisté míry i významnou památkou — otevřela se 27. září 1919 a byla prvním stravovacím zařízením, které cílilo na prominentní klientelu.