Očkovaní turisté by mohli mít snazší přístup i do Řecka

Řecká vláda chce zachránit hlavní sezonu. Theoharis proto podpořil plán, aby byl naočkovaným cestovatelům poskytnut volnější pohyb, píše server Independent. „Řecko a Kypr zvládly epidemiologickou krizi mnohem lépe než ostatní země,“ napsal ministr v pondělí na Twitter. „Teď potřebujeme více úsilí, abychom se otevřeli cestovnímu ruchu. Klíčové je především zjistit, jak to udělat,“ uvedl.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis se snaží přesvědčit další lídry Evropské unie, aby společně vymysleli podobu certifikátu o očkování. Ten by měl být podle něj přijat ve všech členských zemích sedmadvacítky.

Zatím však není jasné, zda by měli mít do Řecka přístup i ostatní turisté, pokud doloží negativní test, či nikoli. Vzhledem k nedostatku vakcín v EU a dosavadní malé proočkovanosti by mohlo hrozit, že množství lidí nebude moct vycestovat. Cestovní ruch přitom tvoří asi jednu pětinu řecké ekonomiky.