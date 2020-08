Obří únik ropy z uvázlého tankeru zbarvil tyrkysové vody Mauricia dočerna

Podle mauricijského premiéra Pravinda Jugnautha může to nejhorší stále přijít, protože trhliny v palivové nádrži se zvětšují. „Riziko, že se loď rozlomí vedví, tu pořád je,“ uvedl.

S odstraňováním následků katastrofy, která se odehrála nedaleko Pointe d’Esny, pomáhají tisíce dobrovolníků, kteří do moře umístili improvizované bariéry ze slámy, jež by měly palivo udržet trochu stranou od pobřeží — to už je tak zbarvené dočerna.