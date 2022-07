Nizozemský Volendam je milou vzpomínkou na zašlou slávu rybářské osady

Volendam, čili Zasypaná hráz, je jednou z atrakcí, kam se sjíždějí hlavně zahraniční turisté, domácí to mají jako běžný výlet.

Bývalo to tu jiné, v dobách, kdy turismus byl ještě v plenkách a kdy do bývalé rybářské osady přijel i Karel Čapek a zachytil několik postřehů z návštěvy ve svých Obrázcích z Holandska (soubor cestopisných črt a fejetonů z roku 1932), z nichž přejímám vše vystihující pasáž:

„Jsou, dejme tomu, rybářské vesnice, které se neživí rybami, nýbrž turisty a malíři (zejména kýčaři); v takové staré vesnici se pěstují staré domy, staré lodi, staré kroje a staří rybáci s věnečkem vousů a mohutnými plundrami. Na ostrově Vollendam se pěstují nejrozsáhlejší kalhoty, na hlavách beranice a na ženských pruhované sukně a křídlaté čepce; na ostrově Marken se lid živí krátkými širokými kaťaty, pestrými živůtky a rozpuštěnými vlasy; za to dostávají sustentaci od státu a prodávají dřeváky, pohlednice, krajky a jiné památky turistům, kteří projíždějí v nacvoknutých lodích, fotografují stařeny a děti ve starých krojích (půl guldenu za jednu osobu), vlézají lidem do chalup (vstup volný, prodej pohlednic), zkrátka je to strašně romantické; lid tu mluví zejména anglicky, německy a francouzsky.