Nestavte kamenné věžičky, vyzývají návštěvníky v Českém Švýcarsku

„Doslova to překročilo hranici dobrého vkusu,” řekl Salov. „Když je to jedna dvě stavbičky, nevadí, ale když se jde lesem ‚kamenných mužíků’, začíná to být estetická vada,” uvedl.

Na cestě k Pravčické bráně použili na hru s kameny dláždění z cesty, které vytrhali. Správci parku proto apelují na turisty, aby kameny nezvedali, mimo jiné proto, že pod nimi může také někdo žít. „Je to, jako kdyby někdo přišel, utrhl střechu domu a přenesl ji jinam. Bereme to z takového hmyzího pohledu, ale jde hlavně o to, takové chování trochu utlumit a upozornit na to, že je to obtěžující,” uvedl Salov.