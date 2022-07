Německý Mnichov je jako mísa plná lahůdek

Dva rytíři na koních se řítili proti sobě, dřevce měli skloněné. Ten bavorský tvrdě zasáhl lotrinského soupeře a zvítězil. Neodehrálo se to však v reálném životě, ale na orloji ve věži mnichovské Novoměstské radnice. Stojí na Mariánském náměstí (Marienplatz), v samotném srdci města.

Ve spodním patře orloje pak začali bednáři tančit svůj zvláštní tanec. Prý díky němu lákali Mnichovany do ulic a do normálního života poté, co je v renesanci zdecimoval mor. Výjevy 32 figurek doprovázela zvonkohra 43 zvonů.