Nejznámější kambodžská památka zakáže jízdy na slonech

Proces stěhování celkem čtrnácti slonů podle lokálního listu Khmer Times už započal. Z komplexu mají být přemístěni do nedalekého lesa nejpozději začátkem příštího roku.

Neexistují žádné předpovědi, zda zákaz projížděk na slonech nějak ovlivní návštěvnost chrámového komplexu. Ten každopádně čelí mírnému poklesu, co do počtu turistů. Mnoho cestovatelů se ale cíleně vyhýbá místům a aktivitám, které nějak zvířata zapojují do byznysu, píše server CNN.