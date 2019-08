Nejvyšší, nejdelší, nejrychlejší. Saúdská Arábie prahne po rekordní horské dráze

Horskou dráhu, která by držela prvenství hned v několika ohledech, chtějí vybudovat v Saúdské Arábii. Vznikla by v chystaném zábavním parku nedaleko hlavního města země Rijádu. Podle oznámených plánů by měla být nejvyšší, nejdelší i nejrychlejší, píše server Daily Mail.