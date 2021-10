Největší dopravní letadlo světa vzlétne na své nejkratší lince

Aerolinky Singapore Airlines potvrdily serveru CNN, že letadlo budou v obou směrech vypravovat i několikrát týdně, a to až do začátku prosince. Mluvčí společnosti lapidárně sdělil, že linky byly naplánovány z provozních důvodů. Server Independent pak píše, že reálný čas, který lidé stráví ve vzduchu, může být ve výsledku jen něco málo přes půl hodiny.

Airbusy A380, kterým se přezdívá superjumbo, se před několika lety přestaly vyrábět. Několik společností, které je mělo ve své flotile, je však nadále využívá. A právě Singapore Airlines nedávno oznámily, že je opět vrátí do provozu, mimo jiné kvůli jejich přitažlivosti pro cestující.

Server CNN uvádí, že Singapore Airlines ovšem nejsou jedinou společností, která chce začít superjumbo využívat na krátké linky. Na lety z Londýna do vybraných destinací vypraví během podzimu letadlo také britský vlajkový dopravce British Airways. Mělo by jít například o linky do Frankfurtu či Madridu, informace však zatím nebyly potvrzeny.