Nejsmolnější evropská železniční stanice dostane další šanci

Přezdívá se jí Titanic z hor. To kvůli téměř sto let trvající smůle, která se železniční stanici v Canfrancu při francouzsko-španělské hranici lepí na paty. Nyní má dostat další šanci na život v rámci proměny na hotel. Ten by měl být hotový do konce příštího roku a úřady doufají, že tentokrát se místu katastrofy vyhnou.