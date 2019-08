Nejen Bond. K mostu svobody na korejských hranicích mohou i turisté

Infiltrační tunel, stejně jako most Svobody, patří k lákadlům na cestu do demilitarizované zóny (DMZ). Tam se ovšem jen tak někdo nedostane. Prostý turista určitě ne. DMZ se zrodila po zastavení korejské války a ke vstupu do ní je nutný mj. i souhlas OSN, která dohlíží, aby tu žádná ze znepřátelených stran nebudovala vojenská zařízení. Turisté se dostanou jen do tzv. pásma v civilní správě, kde platí zákaz focení a vstup kontroluje vojenská policie.