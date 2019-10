Na Špilberku virtuálně ožívá mumie tamějšího nejslavnějšího vězně

Informace získané při výzkumu mumie využili vědci při rekonstrukci podoby nejen Trenckovy tváře, ale i celé postavy. „Poprvé byla vytvořena virtuální rekonstrukce kompletního těla historické osobnosti včetně dobového oblečení. Virtuální model byl současně rozpohybován do počítačové animace po vzoru triků z hollywoodských filmů,” uvedla Helena Lukášová z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Před zraky návštěvníků tak ožijí téměř 300 let staré scény z Trenckova věznění. „Trenckova podoba je situována do chvíle jeho nástupu do žaláře na Špilberku v září 1748, kdy měl za sebou 38. narozeniny. Ačkoliv tedy nebyl rozhodně stařec, velmi se na něm podepsal jeho náročný vojenský život s nepříliš vzornou životosprávou,” řekl Petr Vachůt, vedoucí Oddělení archeologie Muzea města Brna.