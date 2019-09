Na Ryžovně v Krušných horách má vyrůst 80 domů s rybníčkem a sjezdovkou

„Daný projekt je ale jako z úplně jiného světa, než jaký v Krušných horách máme. To, co vidím na plánech, je opravdu cestovní velkoprůmysl,“ dodal. Na Facebooku mezitím někteří účastníci diskuse, kterým se záměr nelíbí, žádají vznik petice, která by realizaci projektu zabránila.

Podivují se například, že chce Boží Dar na jedné straně zabránit Stezce v korunách stromů u Klínovce a na straně druhé sám vytvořil takto rozsáhlý projekt. Diskutující poukazují na to, že by měl Boží Dar nejdříve ze všeho opravit a zprovoznit hotel na Klínovci a neměl by se pouštět do takto rozsáhlých projektů.