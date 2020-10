Na rozestupy některé aerolinky nedbají, přestože je v letadle místo, tvrdí průzkum

Některé aerolinky na rozestupy cestujících nedbají, i když je v letadlech volné místo. Tvrdí to britská společnost Which? zabývající se právy spotřebitelů. Podle ní někteří nízkonákladoví dopravci navíc stále rozsazují členy rodiny nebo přátele, navzdory doporučením, že by blízké osoby měly sedět u sebe.