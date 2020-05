Na kajaku pod povrchem Brna

„Jezero“ je od katedrály, co by kamenem dohodil. Zeleně natřený vstupní poklop v popředí.

„Tak tuhle legendu jsem vytvořil já,“ směje se architekt Aleš Svoboda, brněnský Indiana Jones, který už 35 let zkoumá místní podzemí a zachraňuje, co se dá, pro příští generace. Přesto má pověst reálný základ.

„Když jsme tady na začátku devadesátých let dělali průzkum v klínu mezi ulicemi Petrov, Petrská a kamenným schodištěm podél kanovnického domu (dnes Diecézní muzeum), objevili jsme zasypaný prostor, o kterém nikdo netušil. Probourali jsme se na schodiště a po rozpadlých schodech sešli k vodní hladině. Bylo to přízračné. Částečně potrhaná barokní vyzdívka popadala do vody, ze které místy trčely cihelné kry. Všude rostly krasové útvary. Vypadalo to jako krápníková jeskyně. Stáli jsme ve tmě na břehu a netušili, jak daleko chodby vedou ani jak hluboko je dno. Vstoupit do neznámé vody se nikomu nechtělo,“ přiznává architekt.