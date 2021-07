Mužům vstup zakázán. Do indonéského lesa mohou chodit jen nahé ženy

Místo, kde se ženy scházejí, aby si vyprávěly příběhy a sbíraly škeble. To je posvátný indonéský les v provincii Papua, jenž je vyhrazen pouze dámám. Mužům, kteří by chtěli do mangrovníkového háje byť jen trochu nahlédnout, hrozí pokuta až milion rupií vyplacená v naleštěných kamíncích, uvádí BBC.