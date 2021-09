Motor chrčí a místní si zacpávají nos. Trabantem po stopách Berlínské zdi

Legendární trabant je asi nejvýraznějším symbolem východního Německa. Ten poslední sjel z výrobní linky v roce 1991, a přestože od věci z bakelitu by se dalo čekat, že se za takovou dobu rozpadne na prvočinitele, dost jich přežilo. Pokud vás toto retro vozítko také fascinuje, můžete se s ním důvěrně seznámit v berlínském Trabi World.

Přicházím chvilku před sjednaným termínem a prohlížím si zaparkované trabanty. Je tady model kabrio, army, limuzína, zoo nebo třeba currywurst. Po chvilce přiběhne průvodce Karl a vysvětluje, že pojedeme v koloně pěti vozů. On v čele, já a další tři lidé za ním. Má vysílačku, kterou bude hlásit pokyny do našich rádií a upozorňovat na zajímavá místa.

S bakelitovým autíčkem se vyřítíte do plného provozu.

„Komunikace při Trabi Safari je jednostranná,“ říká. „Pokud si chcete na něco stěžovat, máte smůlu,“ dodává s úsměvem. Teprve když mi tiskne do dlaně klíčky, pochopím, že opravdu řídit budu sám.

„Na základní funkce to nemá vliv,“ ujišťuje mě okénkem lelkující zřízenec, zatímco si rovnám divoce vibrující zpětné zrcátko. Ještě poslední kontrola: stěrače stírají, ostřikovače stříkají, klakson troubí, pak chvíli túrujeme motory a Karl zařve do vysílačky: Let´s go!