Moravský lodní kolos je opraven, příští týden vypluje

„Ustáli jsme to, a jak už to bývá, v nouzi jsme našli nové přátele. Těžko bychom to dali bez Jana Pražáka a také Davida Kareše, kteří nám pomáhají ve svém volnu a bez nejrůznějších chytrých řešení,“ řekla Právu Lucie Erbanová z firmy Plavby Pálava, která Munot vlastní.