Moravskoslezský kraj chce zodpovědné turisty, vydal pro ně manuál

Manuál, který vznikl ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy ČR, má pomocí vtipné a hravé formy přimět turisty si uvědomit, co dělají špatně.

„Hravé kresbičky, hesla i vtipné video popisují největší prohřešky výletníků. Možná se i ti největší hříšníci chytnou za nos a obal od oplatky místo do borůvčí hodí do batohu. Snad lidé přestanou ničit místa, která mají rádi a do kterých se chtějí vracet,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jan Krkoška (ANO).