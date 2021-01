Místo na hory vyrážejí lidé na výlety do Polska

Zatím je totiž stále možné vycestovat z Česka do Polska bez karantény i negativního testu na covid-19. Podmínkou ale je, že lidé musí překročit česko-polské hranice pěšky, na kole či svým autem. Kdyby chtěli na výlet vyrazit hromadnou dopravou, tedy vlakem, letadlem či autobusem, tak by podle polských nařízení platných od 28. prosince skončili v karanténě.

V sobotu tak lidé vyrazili například na polský zámek Mošna, do Katovic, Visly, Hlubčic či Opolí. Hodně se jich potkalo i u rozhledny v přírodní památce Hraniční meandry řeky Odry.

„Vyšli jsme si na procházku před obědem. Je to tady dobře dostupné, a hlavně je tady krásně, pozorujeme ptáky a hýbeme se na čerstvém vzduchu,“ svěřil se Právu manželský pár seniorů, který vyrazil k rozhledně v polských Chalupkách pěšky z Bohumína-Šunychlu.

„Jezdíme tady běhat, je tu krásný okruh kolem klikatící se řeky Odry. Sice je dnes opět parkoviště plné, ale pořád je tady ten počet lidí únosný. Je to stále v pohodě,“ popisovala zase mladá běžkyně Irena Návratová z Ostravy. „Cestou se stavujeme do Zabelkova na trhy a do Biedronky nakoupit, mají teď dobré povánoční slevy. Vyplatí se to,“ dodal partner ženy.