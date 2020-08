Místo na dovolenou k moři jezdí čeští turisté do Temelína

Právo o tom informovala Jana Gribbinová z jaderné elektrárny s tím, že počet zájemců aktuálně převyšuje kapacity infocentra, umístěného v zámečku Vysoký Hrádek v areálu elektrárny. Další tisíce lidí míří do autokin, která v Temelíně i Dukovanech fungují.

„Jen v červenci dorazilo do temelínského infocentra 12 609 lidí,“ konstatovala Gribbinová. Infocentrum přitom v rámci preventivních opatření mírně změnilo režim, návštěva je stále zdarma, lidé ale musí dodržovat zpřísněná hygienická opatření.

„Ukazujeme, že jižní Čechy nejsou jen památky a příroda, ale taky třeba gastronomie nebo právě energetika. A počty návštěvníků dokazují, že to lidé vnímají. Zároveň je to ale i závazek do budoucna,“ doplnil Šťastný.