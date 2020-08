Manětínská oranžerie vstala z trosek

„Je to pro mne satisfakce,“ řekl Právu manětínský kastelán Karel Mašek. „Jsem tady třicet let a celou dobu jsem musel chodit kolem té ruiny, zůstaly z ní jen tři pobořené stěny,“ připomněl.

Polozřícenou oranžerii na okraji zámecké zahrady vykoupil stát od soukromého vlastníka v roce 1997 za 117 tisíc korun. Dalších dvaadvacet let ale trvalo, než se našlo potřebných deset milionů na generální opravu. Práce začaly loni v březnu a letos v srpnu se pavilon podařilo zpřístupnit.

Známý kamenný most v Rabštejně má za sebou náročnou rekonstrukci

Známý kamenný most v Rabštejně má za sebou náročnou rekonstrukci Cestování

„Archeologický průzkum mimo jiné zmapoval systém dobového vytápění — pod podlahou byla síť zaklenutých kanálů, do kterých se z pece vháněl horký vzduch. Přes zimu to tady dokázali vytopit na pět šest stupňů, což na přezimování rostlin stačilo,“ vysvětlil Mašek. Kanály zůstaly zachované, systém vytápění je ale už jiný.

„Musíme se s tím prostorem naučit pracovat. Do konce letošní sezony počítáme s omezeným provozem, do budoucna uvažuji o samostatném prohlídkovém okruhu, který by návštěvníky provedl francouzskou zahradou, anglickým parkem i oranžerií,“ doplnil Mašek.