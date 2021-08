Mandlobraní v Hustopečích ukázalo zrající mandle

Mnozí z těch, kdo do Hustopečí jezdí na jarní akci, kdy — pokud příroda dopřeje — mohou v sadu obdivovat kvetoucí mandloně, letos viděla něco nového. Zralé plody. Ti šťastnější je našli v trávě, případně na ně dosáhli na nižších větvích. Teprve totiž dozrávají a většina je ještě na větvích.

Hustopeče to mají ošetřené. Marketingové oddělení města s vedoucí Janou Hrádkovou kromě již zavedených Slavností mandloní nechalo zaregistrovat jako akci města i mandlobraní, a tak by to letošní nemuselo být poslední.