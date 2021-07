Malebné Aveiro je jako portugalské Benátky, ale čistší

Stojaté vody se navíc staly zdrojem infekcí. Lidé začali z města utíkat do rybářských vesniček na pobřeží i do zahraničí, hlavně do Brazílie. Počet jeho obyvatel prudce klesal. Teprve na začátku 19. století se opět po bouři podařilo úžinu zprůchodnit a přístav vyčistit. Do laguny mohly zase vplouvat lodě a do města se vrátila prosperita.