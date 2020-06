Machu Picchu v červenci nakonec neotevře. Úřady se bojí šíření viru

Ještě minulý týden při tom vypadala situace jinak. Machu Picchu se mělo otevřít, i když s omezeným množstvím návštěvníků — denně by to bylo 675 lidí, což je čtvrtina obvyklého počtu. Průvodci by vedli skupiny pouze o sedmi turistech a jednou z povinností by byla také rouška.