Máchovo jezero se vrátí k romantice

Vzniknout má například nový hlavní vstup k Máchovu jezeru, v areálu hlavní pláže má vyrůst hotel s celoročním provozem, vyhlídkové i párty molo a nový smysl má získat lesopark v okolí pláží. „Je to vize, kudy postupně jít a kde bychom chtěli za pět či deset let být. Teď je na nás, kdy a kde budeme chtít a hlavně moci začít,“ říká starostka Doks Eva Burešová (Doksy, náš domov).

Pro Máchovo jezero vymysleli architekti novou příčnou osu, která by měla přivést návštěvníky do areálu novým hlavním vstupem. „Tato osa protíná hlavní promenádu v její polovině a vyústí na velkém mole běžícím nad hladinou jezera,“ plánují architekti.

První změny plánuje u Máchova jezera dokeská radnice už na letošní rok. Tu nejzásadnější ale ocení více místní obyvatelé než návštěvníci. Radnice totiž prosazuje, aby Dokeští měli vstup do areálu zdarma. „Není to žádné laciné volební gesto, jak to mnozí nazývají. Je to bonus za život v exponované rekreační oblasti,“ vysvětluje dokeská starostka.