Lyžování pod největším alpským ledovcem

Sjezd do Riederalpu Foto: Petr Pravda

Sjezd do Riederalpu Foto: Petr Pravda

Sjezd do Riederalpu Foto: Petr Pravda

Z pohledu do mapy byste možná řekli, že Aletsch Arena se 104 kilometry sjezdovek je obyčejným švýcarským střediskem. Chyba, walliský areál má něco, co jiná alpská střediska nemají. A přestože je Švýcarsko aktuálně Čechům přístupné pouze s karanténou, není od věci načerpat cestovní inspiraci do budoucna.