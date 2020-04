Lvi v Krugerově parku si užívají nepřítomnost turistů

Strážce parku Richard Sowry při obhlídce narazil na lví smečku spící na silnici, která by obvykle byla plná turistů. Ale Krugerův park byl stejně jako další přírodní parky a rezervace uzavřen od 25. března v rámci karanténních opatření v zemi, napsal zpravodajský server BBC News.

„Lvi jsou zvyklí na lidi v autech,” vysvětlil. „Všechna zvířata cítí víceméně instinktivní strach z lidí, co jdou pěšky. Takže kdybych vystoupil a šel k nim, rozhodně by mě nenechali přijít tak blízko.” Nejstarší lvici v této smečce je asi 14 let, což znamená na lví poměry hodně vysoký věk — a také hodně zkušeností.