Liptovské muzeum představuje život a historii kraje ve skanzenech, v kostele i na hradě

Každou celou hodinu je zámek přístupný, podobně jako následně kostel, s výkladem průvodce. Parkoviště se nachází hned u vstupu do „vesnice“, celá prohlídka zabere návštěvníkům spoustu času, pokud chtějí nahlédnout do každé chalupy, vybavené stylovým nábytkem a popisky, zda se jedná o dům rychtáře, chalupu chudého bezzemka, který druh řemeslníka, rolníka, nahlédnout lze do školy, k vidění jsou chovaná hospodářská zvířata…