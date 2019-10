Lidé cestují víc sami, ale s příplatkem

Poptávka po single zájezdech se začíná v posledních letech prudce zvyšovat. Podíl prodaných zájezdů pro jednu osobu nyní dosahuje téměř pěti procent. Single cestování se ale netýká jen svobodných mladých lidí do 35 let či seniorů. Do světa vyrážejí i lidé, kteří nejsou sami, ale chtějí si jen odpočinout.