Lety bez destinace nabízejí už i lotyšské aerolinky

O létání do zahraničí si během pandemie může nechat množství lidí jen zdát. Některé aerolinky proto začaly nabízet takzvané lety do nikam, které mají v podstatě vyhlídkový charakter. Nejnověji se k modelu připojila lotyšská společnost airBaltic, jež jeden takový let už vypravila a plánuje jej zopakovat, uvedla agentura Reuters.