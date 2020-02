Letuška přišla o práci. Vážila o půl kilogramu víc, než měla

Smlouva byla ženě ukončena v roce 2017. Předpisy společnosti totiž nařizují, že palubní posádka musí v rámci měření BMI (body mass index) spadat do příslušné zdravé kategorie. Hassimová při svojí výšce asi 157 centimetrů vážila v té době kolem 60 kilogramů, což bylo asi o půl kilogramu více, než měla.

Po propuštění dala celou věc k soudu, který však v polovině února její stížnost zamítl. „Soud je přesvědčen, že společnost poskytla ženě dostatek příležitostí, aby mohla dodržovat pravidla. Navzdory tomu optimální váhy nedosáhla,“ okomentoval verdikt předseda soudu Syed Noh Said Nazir.

Obhájci ženy nicméně poukázali na to, že mezinárodní aerolinky jako British Airways, Lufthansa, KLM nebo Qantas nevyžadují dodržování BMI a v té spojitosti nedošlo ke zhoršení bezpečnosti nebo pracovního výkonu. Poukázali rovněž na to, že jeden kilogram nad povolený limit by jen stěží zabránil Hassimové ve vykonávání povinností. Podle soudu má ale každá společnost nárok určit si pravidla.