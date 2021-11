Létající taxi v Římě? Cestující by mohlo vozit z letiště už za několik let

Už v roce 2024 by se mohli turisté z římského letiště Fiumicino svézt létajícím taxi. To by pasažéry převáželo do centra a doba cesty by se tak zkrátila asi o půl hodiny, z 45 minut na 15. Prototyp vozítka VoloCity je na letišti aktuálně vystaven a kolemjdoucí si ho tak mohou prohlédnout, píše agentura Reuters.