Lanovka v Moravském krasu slouží turistům již čtvrtstoletí

„První dva měsíce tohoto roku jsme se věnovali modernizaci technického zázemí spodní stanice dráhy. Bylo nutné podívat se na hlavní ložisko a převodovku jsme odvezli k opravám až do Německa. Nyní měníme střechu dolní stanice. Nutně potřebovala novou,“ řekl Právu náčelník dráhy Radek Hejč s tím, že tyto úpravy přijdou celkem na 1,5 milionu korun.

Lanovka měla být nyní v provozu. Až do odvolání je ale uzavřena, a to v souvislosti s mimořádným stavem, který vyhlásila vláda kvůli překotně se šířícímu koronaviru. Ten uzavřel i provoz nedalekých Punkevních jeskyní. Ročně do nich zavítá okolo 200 tisíc turistů. Vyhlášené jsou svými krápníky i podzemní plavbou v člunech po ponorné říčce Punkvě.