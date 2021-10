La Graciosa: Na kole po nejmenším obydleném Kanárském ostrově

Od 26. června 2018 se jejich počet ale navýšil. Přibyla k nim La Graciosa, která byla do té doby považována za ostrůvek, nikoliv za právoplatný Kanárský ostrov.

„Na konci 80. let minulého století jsme byli zahlceni turisty. A o deset let později zdejší přírodu hodně poničila neregulovaná výstavba. Museli jsme začít regulovat škodlivé vedlejší účinky cestovního ruchu a rozvíjet status ostrova jako přírodního parku. Nic z toho ale nebylo v našich kompetencích. Abychom o těchto věcech mohli sami rozhodovat, museli jsme se stát oficiálním ostrovem,“ vysvětlil serveru Hello Canary Islands Miguel Ángel Páez, aktivista, jenž stál u zrodu zapsání La Graciosy mezi hlavní ostrovy.