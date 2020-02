Kunčice: Kus Itálie v Jeseníkách

My jsme v Kunčicích věnovali první jízdu červené sjezdovce, která je v areálu nejprudší, a tak se jí mezi místními říká Černá. Sjezdovku řadím mezi mé dlouhodobě oblíbené tratě, protože mi naprosto vyhovuje její akorát tak sportovní sklon umožňující držet lyže po celou jízdu na hranách. Délka sjezdovky je akorát tak únosná, abyste ji zvládli na jeden zátah.

Sportovci se mohou směle pustit do carvingových oblouků.

Od výstupu sedačkové lanovky se dostanete i do části zvané Hájovna, kde jsou sjezdovky modré, tedy mírnější. Na kopec tady vyváží pomalejší poma, takže část je oblíbená hlavně pro děti a mírně pokročilé, carvový oblouk tu ale také snadno vystřihnete. Na Hájovně u nástupu na pomu najdete zázemí, které zahrnuje toalety i sprchy, půjčovnu lyží, lyžařskou školu, bufet a velkou místnost k posezení s dětským koutkem a nově tu můžete navštívit i občerstvení. Zázemí je oficiálně určené i pro karavany, pro které je tu i vyhrazené stání s přípojkami elektřiny.

V dětském parku, ale i na sjezdovkách můžete využívat služeb místní lyžařské školy, která nabízí hodinu individuální lyžařské výuky za 600 korun. Celodenní vstup do dětského lyžařského parku stojí 100 korun, odpoledne pak 50. Děti do 6 let lyžují v Kunčicích zdarma.