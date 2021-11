Krakov plný legend a drsné historie

V Krakově dlouho sídlili polští králové. Až Zikmund III. Vasa, který byl i králem švédským, se ze strategických důvodů přesunul v 16. století do Varšavy. A tak to nakonec zůstalo. Význam Krakova klesl. Centrem města je Hlavní tržiště (Rynek Głowny). Pro lidi z Krakova je něčím jako pro nás Václavák nebo Staroměstské náměstí.

Sestoupili jsme do rozlehlých podzemích prostor pod Hlavním tržištěm, kde hořelo. U nohou nám ležely zčernalé zbytky dřevěných domů, které tu vykopali archeologové. Na filmových plátnech kolem se ocitly v plamenech dřevěné budovy města, které Mongolové v roce 1241 téměř úplně zničili. Působilo to velmi sugestivně, jako by se to dělo právě teď.