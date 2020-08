Koronavirus pohřbil nejstarší australský mikronárod. Proslavil se i ve světě

Vznik knížectví Hutt River se datuje do 70. let minulého století, kdy australská vláda rozhodla o snížení kvót pro výkup pšenice. Farmáři Leonardu Casleymu, který později používal titul princ, se toto rozhodnutí zdálo likvidační, a tak na svém pozemku o rozloze 75 čtverečních kilometrů vyhlásil nezávislost, kterou však nikdy nikdo neuznal.

„Je smutné sledovat, jak váš otec padesát let něco budoval a vy to musíte během chvíle poslat k ledu. Ale tyhle časy jsou kvůli covidu velmi náročné a my jsme to rovněž pocítili,“ uvedl Casley pro CNN.