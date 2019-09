Klenot ve stínu kostnice

Na nedalekém parkovišti zastavuje autobus plný turistů, ti však bez výjimky míří do kostnice. „Často se stává, že přijede skupina a na Kutnou Horu má přesně vyhrazený čas. Navštíví tak kostnici, ale katedrálu už nestihnou,“ říká Radka Krejčí z Římskokatolické farnosti Kutná Hora-Sedlec, která obě památky spravuje. A je to škoda. Katedrála totiž skrývá řadu zajímavostí.

„A pak se také řád řídil heslem Ora et labora, tedy Modli se a pracuj,“ dodává s úsměvem. O století později už na tom byli mniši o poznání hůř, když museli čelit řádění husitů.

„Sám Jan Žižka tehdy vojákům nakázal, aby katedrálu ušetřili, ti ho však neposlechli. Místní mnichy v roce 1421 vyvraždili, navíc zapálili střechu katedrály,“ pokračuje Krejčí. Velitel, který nechal katedrálu zapálit, nezůstal bez trestu. „Žižka mu údajně nechal nalít rozžhavené stříbro do chřtánu.“

Vstupujeme dovnitř a rázem jako bychom se zmenšili - klenba nad námi sahá do výšky úctyhodných 28 metrů. „Santini-Aichel tu stavěl ve stylu gotizujícího baroka. Spojoval zdobné baroko s jednoduchou čistou gotikou,“ pokračuje. Nahoru stoupáme po schodišti, s nímž se pojí jedna zajímavost. „Je točité a samonosné. Santini jej používal i v dalších stavbách, ale zde v Sedlci jej použil zřejmě vůbec poprvé.“

Stoupáme do podkroví, kde nás čeká další specialita: česká placka. Nejedná se o žádný pokrm, ale o důmyslnou kopuli klenby. „Stejně jako schodiště je samonosná. A protože je podkroví otevřeno návštěvníkům, mohou si zde českou placku prohlédnout zespodu i shora.“

Scházíme zpět dolů a prohlížíme si další zajímavosti. „Toto je zřejmě nejstarší dochovaná gotická monstrance na světě,“ ukazuje Krejčí na schránku ze 14. století, která sloužila k vystavování hostie. „Dokonce by měla pocházet přímo z dílny Petra Parléře,“ zjišťujeme. „Vypadá jako ze zlata, ale jde o stříbro,“ dodává s tím, že i tak se jedná o památku nevyčíslitelné hodnoty. Vystaven je tu navíc přímo originál.

Jdeme dál a prohlížíme si vzácné obrazy malíře Petra Brandla. K němu má náš doprovod další historku. „Přestože Brandl vydělával na tehdejší poměry ohromné částky, byl schopen vše prohýřit, a ještě se zadlužil. Na sklonku života se uchýlil právě do Sedlce, kde pro zdejší opatství maloval a vlastně se tak trochu skrýval před věřiteli,“ vypráví.

Následně nás průvodkyně upozorňuje na značku na podlaze. Na první pohled na ní není nic zvláštního. „Stoupněte si na ni a podívejte se směrem k plastice kříže,“ vyzývá nás Krejčí. „Za křížem je umístěn obraz Panny Marie a z tohoto místa to vypadá, jako kdyby Marie z obrazu pomáhala Ježíši na krucifixu nést jeho kříž,“ popisuje netradiční výhled. „Stačí však přejít jen o kousek vedle a tento efekt zmizí,“ dodává. Zda je to náhoda, nebo je za tím něco víc, to už nechává na každém návštěvníkovi.