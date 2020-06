Kambodža bude požadovat zálohu za vstup do země

Kambodžské ministerstvo zahraničí ve svém věstníku uvedlo, že koronavirová záloha může být zaplacena v hotovosti nebo kartou. Bude vyžadována po všech, kteří do země přijedou. Aby země zabránila šíření covidu-19, budou muset turisté podstoupit test. Povinné poplatky se vztahují také na převoz z letiště do testovacího centra a následně na pobyt ve vybraném hotelu, kde počkají na výsledky.

Pokud ale byť jen jedinému člověku ze stejného letu vyjde test na covid-19 pozitivně, do nařízené karantény poputují naprosto všichni. A také si náklady uhradí.

Pokud vyjde znovu pozitivně, bude nutná hospitalizace a léčba v nemocnici v Phnompenhu, a to už se náklady za výlet do Kambodže vyšplhají do skutečně závratných výšin. Ministerstvo zahraničí nekompromisně upozornilo, že kdyby náhodou pozitivní pacient zemřel, poplatek za kremaci činí 28 tisíc korun.