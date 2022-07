Kam v Praze vyrazit za dobrou kávou? Tipy na nejlepší pražské kavárny

Po sestoupání pár schodů z ulice do kavárny budete mít pocit, že jste vstoupili spíše do vinného sklípku. Klenuté cihlové stropy však výborně ladí s celkovým interiérem, stoly s židlemi i pohodlnými křesílky. Kavárna má vlastní pražící stroj, kromě kávy si vychutnáte i domácí limonády, víno nebo točené pivo. Z občerstvení se zde dělají snídaně, polévka a zapečené tousty nebo sendviče.

První vietnamská kavárna v Praze kromě kávy servíruje brunche, asijskou i moderní evropskou kuchyni, populární „avo toasty“ i čerstvě upečené dezerty. To vše v příjemném, moderním, avšak decentním stylu.

Najít klidné místo, a dokonce i s trochou přírody, není v centru Prahy vůbec jednoduché. Jedním z nich je ale Café Truhlárna ve Františkánské zahradě. Nachází se ve více než 600 let starém Františkánském klášteře v zrekonstruovaném objektu bývalé františkánské truhlárny s mimořádně velkou zahrádkou, která plynule navazuje na Františkánskou zahradu. Vedle výběrová kávy si tu dáte i zákusky, víno nebo pivo.

120 let stará historická budova v centru Prahy je sídlem kavárny a knihkupectví The Globe. Jako první anglické knihkupectví bylo založeno v roce 1993. Ovládáte-li tak angličtinu, není lepší volby vybrat si pěknou knihu v knihkupectví a rovnou se do jejích stránek začíst v kavárně s šálkem místně pražené kávy. Podnik se specializuje na americkou kuchyni, své si zde najdou ale i vegetariáni. Dáte si zde snídani, oběd i večeři, pravý americký brunch i domácí zákusky. Pořádají se zde výstavy místních umělců, promítají se filmy, pořádá se živá hudba nebo i literární čtení. V létě můžete posedět i na venkovní terase.