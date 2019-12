Kam o víkendu s dětmi: Vyrazte na předvánoční závod, vyrobte si dekoraci

Přijďte si užít trochu vánočního tvoření do Poštovního muzea. V sobotu se v něm koná výtvarná dílna s podtitulem Andělé na poště, kde si budete moci vyrobit právě andělíčky a nebeské bytosti z peří, papíru a dalších materiálů. Před začátkem akce si můžete projít také výstavu. Další informace najdete zde .

Vypravte se o víkendu za zvířátky do Zooparku Zájezd. Také němé tváře čekají, až je před svátky obdarujete, což budete moct učinit v rámci komentovaných krmení. V sobotu je v plánu krmení chameleonů a velbloudů, v neděli místo velbloudů navštívíte surikaty. Zeleninu či ovoce budete moci ale přinést třeba i pro lemury. Další informace zde .

Nalaďte se s rodinou na Vánoce. Již podruhé se v plzeňském DEPO 2015 uskuteční jarmark, který nabídne výrobky od lokálních tvůrců, ale také workshopy, do nichž se budou moci zapojit nejen děti. Čeká vás také hudební vystoupení, fotokoutek nebo hrací zóna pro vaše ratolesti. Podrobnosti naleznete zde .

Přijďte si s rodinou užít zábavu do Hroznatovy akademie v klášteře v Teplé. Jako každý rok se tam uskuteční adventní hra, tentokrát nazvaná Království trpaslíků. Vydejte se v prostorách památky po stopách bájné rasy, zavítejte do podzemí a pokuste se objevit bohatství, které po sobě trpaslíci zanechali. Více informací najdete zde .

Na adventní trh můžete vyrazit také do Oblastního muzea Louny, kde naleznete množství rukodělných výrobků od lokálních tvůrců, a třeba najdete něco originálního pod stromeček pro své blízké. Nakupování vám zpříjemní středověká hudba, divadelní vystoupení, kejklíř či kovář. Více najdete zde .

O víkendu se uzavírá turistická sezona v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Přijďte do chalup nasát sváteční atmosféru a seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky. Děti si budou moci vyrobit drobný dárek nebo vánoční ozdobu v dílničce, k ochutnání budou také některé staročeské dobroty, jako například cukroví nebo houbový kuba. Detaily naleznete zde .

Vydejte se v sobotu do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, kde si s dětmi odpočinete od předvánočního shonu. Stanete se součástí pohádkového příběhu, v němž si společně zahrajete na hudební nástroje a vyrobíte se třeba i drobný dárek. Na dílnu je však třeba si místo rezervovat předem kvůli omezené kapacitě. Více informací zde .

Za předvánočním tvořením můžete o víkendu vyrazit také do papírny ve Velkých Losinách. A co jiného by mohlo být na programu než výroba drobností z papíru? Návštěvníci budou mít možnost zhotovit si vlastní novoroční přání nebo dopisní obálky s pečetí. Kromě toho ale nebudou chybět ani ochutnávky vánočních dobrot. Další informace naleznete zde.