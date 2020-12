K indickému Tádž Mahalu povede metro. Spojí i další památky

Dva tunely metra v délce 29,4 kilometru a 27 stanic vyjdou v přepočtu na 24,9 miliardy korun. Část trasy bude nadzemní. Metro zdolá vzdálenost jednoho kilometru za dvě minuty a zkrátí tak cestu mezi památkami ve srovnání s jízdou po silnici zhruba na polovinu. Dostavěno by mělo být za pět let, píše list The Times of India.